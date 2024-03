Roma | Spinazzola | 'Rinnovo? Penso solo a stasera Dobbiamo andare più forte del Brighton'

Le parole di Leonardo Spinazzola , esterno della Roma , dopo il pareggio per 1-1 contro il Feyenoord in Europa League Leonardo Spinazzola , esterno ... (calcionews24)

l’esterno della Roma Leonardo Spinazzola , in scadenza di contratto, potrebbe rimanere in Italia in caso di addio ai giallorossi: si valuta un clamoroso ... (sportnews.eu)

Roma - Brighton, le formazioni ufficiali: confermata la difesa a quattro: Roma - Brighton, le formazioni ufficiali: confermata la difesa a quattro - A.S. Roma - De Rossi sceglie la difesa a quattro per affrontare il Brighton. A destra gioca titolare Celik, Smal... - Marione ...marione

Live Roma-Brighton: squadre in campo per il riscaldamento: Roma – Andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma di De Rossi ospita all’Olimpico il Brighton di De Zerbi in un match che si prospetta spumeggiante e che, soprattutto, mette in palio un ...romadailynews

Roma-BRIGHTON, Le formazioni ufficiali del match: Queste le formazioni ufficiali di Roma-Brighton, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:45.firenzeviola