Roma | passaggio ai quarti di Europa League ipotecato | Brighton distrutto

(Di giovedì 7 marzo 2024) Allabasta soltanto la gara di andata per volare in anticipo aidi finale di: Daniele De Rossi distrugge 4-0 ildell’amico Roberto De Zerbi.– Chiaramente manca ancora il ritorno da giocare, ma lapuò praticamente definirsi già aidi finale di. Il tutto grazie al perentorio 4-0 rifilato dalla squadra di Daniele De Rossi aldell’amico Roberto De Zerbi. Ad aprire le marcature ci pensa Paulo Dybala, lanciato sul filo del fuorigioco da un filtrante di Leandro Paredes, che davanti al portiere avversario non sbaglia. Sullo scadere del primo tempo un errore di Dunk lascia campo libero poi a Romelu ...

Tre italiane a caccia della vittoria in Europa League 2023/24 e in un’edizione molto competitiva, con il Liverpool e il Bayer Leverkusen... (calciomercato)

Biglietti Brighton-Roma settore ospiti, sono disponibili o soldout per il ritorno di Europa League: A Sky: «La Premier è allenante per il ritmo Non ci ho mai giocato, dicono così. Anche la Serie A lo è, in Italia abbiamo qualità e ritmo» Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Sky nel ...informazione

Europa League, Roma-Brighton 4-0: All'Olimpico l'andata degli ottavi di finale di Europa League: Roma-Brighton 4-0 CRONACA Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi, nemici per una sera.ansa

