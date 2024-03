Roma De Rossi | «Rinnovo? É l’ultimo dei miei pensieri»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole di Daniele De, tecnico della, dopo la vittoria dei giallocontro il Brighton in Europa League Daniele Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dellacon il Brighton. Di seguito le sue parole. GRUPPO RIVOLUZIONATO – «È imbarazzante se mi chiedete queste cose. Io penso che ogni squadra, anche le migliore, abbiano fase calanti in questa stagione. Non è che abbia fatto chissà cosa, si è incanalato tutto nel migliore dei modi, sono felicissimo, ma penso dal primo giorno e lo penso fino alla morte: sono giocatori forti, hanno grande qualità in attacco, altri allenatori si sognano alcuni calciatori. È una squadra forte che vince le partite, cerco di farli andare forte in allenamento. Bisogna correre tanto, li tratto da esseri umani e loro rispondono ...