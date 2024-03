Roma-Brighton LIVE 4-0 | Cristante!

Roma, accoltellati e rapinati due tifosi del Brighton arrivati in città per la partita: Accoltellati alle gambe e derubati due tifosi del Brighton a Roma, arrivati in città per la partita di questa sera di Europa League. Ora sono ricoverati.gazzetta

Roma-Brighton, il risultato in diretta LIVE: Nella prima stagione in una competizione europea, il Brighton ha raggiunto per la prima volta la fase a eliminazione diretta; è prima squadra inglese a raggiungere questa fase al debutto nelle ...sport.sky

Lukaku fa 2-0, la frase urlata da N'Dicka ai compagni contro il Brighton: La Roma segna il secondo gol, l'Olimpico esplode, De Rossi anche si lascia andare all'esultanza. Ma c'è chi urla ai compagni di stare tranqulli e "usare la testa". E' N'Dicka: il difensore ivoriano, s ...corrieredellosport