Roma-Brighton LIVE 0-0 | miracolo di Steele su Lukaku Palo di Adingra | El Shaarawy si divora il vantaggio

Roma Brighton si sfidano per l’andata degli ottavi di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Olimpico, andrà in scena ... (calcionews24)

Europa League, stasera in campo Roma-Brihgton: De Zerbi: 'A Roma per fare la storia del Brighton' are l'impresa all'Olimpico per invertire la rotta: ci prova il Brighton di Roberto De Zerbi, avversario della Roma domani sera nell'andata degli ...ansa

Roma Brighton, Spinazzola: «Dobbiamo andare forte. Sul rinnovo…»: Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ha parlato prima della gara contro il Brighton di Europa League valevole per gli ottavi Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, ha parlato prima della sfida ...calcionews24

FIORENTINA IN TV, Dove vedere la partita contro il Maccabi: Roma e Milan sono impegnate in Europa League, giallorossi con il Brighton alle 18.45, rossoneri contro lo Slavia Praga (anche in chiaro) alle 21.00. Sempre alle 21 gioca anche la Fiorentina a Budapest ...firenzeviola