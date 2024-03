Roma Brighton | le 10 cose da ricordare

(Di giovedì 7 marzo 2024): 10danel trionfo della squadra giallorossa, che supera gli inglesi con un poker Un confronto divertente, con un esito che forse neanche i più ottimisti avrebbero pensato così squilibrato nel punteggio: il 4-0 diè clamoroso e nella sfida tra amici Daniele De Rossi ha stravinto contro Roberto De Zerbi. Ecco 10dadi questa sfida 1) L’intro. All’Olimpico ci sono 65.000 spettatori e un po’ viene in mente l’Innominabile, ovvero Mourinho. Perché al di là di ogni considerazione sull’indubbio fascino del confronto tra una formazione di Serie A e una di Premier League, il merito per il nuovo interesse verso le coppe europee minori è anche suo, da quando ha fatto vivere nell’anima il senso di ...

Due tifosi del Brighton sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati in via Cavour a Roma . E' accaduto poco dopo la mezzanotte di mercoledì... (calciomercato)

Roma – Brighton, De Rossi: I miei giocatori sono stati quasi perfetti, hanno lavorato come animali: Roma – Brighton, De Rossi: I miei giocatori sono stati quasi perfetti, hanno lavorato come animali - A.S. Roma - L’AS Roma ha travolto 4-0 il Brighton nell’andata degli ottavi di finale di Europa Leag ...marione

De Zerbi: "Abbiamo avuto tante occasioni, Roma più esperta": L'allenatore del club inglese ha esordito così: " Abbiamo giocato la nostra partita e dato il nostro meglio, forse non avremmo potuto fare di più in questo momento. La Roma ha mostrato tutta la sua ...gianlucadimarzio

Europa league: poker di gol contro il Brighton, la Roma ipoteca il passaggio ai quarti: La Roma mette un piede e mezzo nei quarti di Europa League: senza storia l’andata contro il Brighton, travolto 4-0 all’Olimpico con le reti di Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini e Bryan ...gazzettadiparma