Roma-Brighton | follia di Dunk e Lukaku segna il gol del 2-0 VIDEO

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unadi, che prova un controllo lezioso con l’avversario alle spalle spalanca la strada a Romeluper il gol del 2-0 dellacontro il. L’attaccante belga controlla palla scippandola al suo marcatore e poi a tu per tu col portiere è implacabile per il raddoppio giallorosso che fa esplodere lo stadio. Di seguito ecco allora ildel gol. SportFace.

Roma Brighton si sfidano per l’andata degli ottavi di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Olimpico, andrà in scena ... (calcionews24)

Roma Brighton, De Rossi: «Scelta la miglior squadra possibile»: Ai microfoni di Sky, Daniele De Rossi ha parlato prima della gara di Europa League contro il Brighton di De Zerbi. FORMAZIONE – «Ho scelto la formazione tipo, che stiamo usando ultimamente, cercando ...calcionews24

Roma-Brighton, la coreografia della Curva Sud: “Per l’Europa i tuoi colori sventolo”: Mancano poche ore alla sfida tra Roma e Brighton. Il club inglese tramite comunicato ufficiale, ha reso note tutte le info utili ai propri tifosi che si recheranno allo stadio Olimpico: “L’AS Roma e l ...informazione

Roma – Brighton, De Rossi: Non basta l’esperienza per battere il Brighton: Roma – Brighton, De Rossi: Non basta l’esperienza per battere il Brighton - A.S. Roma - Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Brighton. La difesa... - Marione.net - La ...marione