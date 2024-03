Roma-Brighton | De Zerbi | “L’unica cosa positiva è che ho perso contro un amico”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) “ho detto a De Rossi? Chedi oggi è che houn. Pensa se perdevo con uno che mi stava antipatico. Siamo stati battuti da una squadra forte. Voi parlate di sistema e occasioni, ma c’è unache non conoscete: l’abitudine a giocare questo tipo di partite. Lain questi anni è diventata forte. I calciatori giallorossi che erano in campo oggi li ho visti giocare nelle scorse stagioni e ora sono diventati forti anche mentalmente. E sono abituati a giocare queste partite”. Lo ha detto il tecnico del, Roberto Dedopo la sconfitta per 4-0 sul campo delladi Daniele De Rossi nell’andata degli ottavi di finale di Europa ...