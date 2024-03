Roma Brighton | De Rossi | «Scelta la miglior squadra possibile»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Daniele De, allenatore della, ha parlato prima della partita di Europa League contro ilAi microfoni di Sky, Daniele Deha parlato prima della gara di Europa League contro ildi De Zerbi. FORMAZIONE – «Ho scelto la formazione tipo, che stiamo usando ultimamente, cercando di cambiare il meno. Ci stiamo ritrovando bene, è unalegata alle caratteristiche dei nostri avversari, come sempre» ESPERIENZA – «Vediamo, se faremo una partita intensa, fisica, di testa… Avere già giocato queste partite può essere un fattore, ma non è l’esperienza, il nome o il blasone della nostraa portare punti. Questi giocano ogni domenica a Old Trafford, con l’Arsenal, il Liverpool, il City… Qualche volta ...

