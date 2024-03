Roma-Brighton | De Rossi e papà Alberto | “A Trigoria sgattaiola via | l’avrò visto due volte in 50 giorni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ac’è un Deche festeggia l’ottava vittoria in dieci partite alla guida dellae un Deche si gode l’ottimo approccio sulla panchina di suo figlio. Nella conferenza stampa post gara di4-0, match di andata degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico giallorosso parla del legame con suo padre, ex tecnico della Primavera giallorossa e ora impegnato nella veste di responsabile sviluppo e formazione allenatori delle squadre nazionali del settore giovanile. “Mio padre lavora nel mio stesso posto, che è grande ma non immenso – esordisce Dein conferenza stampa -. E in questi 50due, quando passa vicino al ...