Roma-Brighton | all'Olimpico anche Mattia Furlani

(Di giovedì 7 marzo 2024)porta bene alladi De Rossi, che batte 4-0 ildi De Zerbi nell'andata degli ottavi di finale in Europa League....

La Roma di De Rossi travolge 4-0 (2-0) il Brighton dell'amico De Zerbi nell'andata degli ottavi di finale di Europa League , giocata questa sera in Olimpico ... (quotidiano)

Pubblicato il 7 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Roma batte il Brighton per 4-0 oggi nel match d' andata degli ottavi di finale di Europa League . I giallorossi ... (dayitalianews)

Europa League, le pagelle di Roma-Brighton 4-0: giallorossi perfetti, El Shaarawy uomo ovunque: EUROPA LEAGUE - I voti ai protagonisti della sfida dell'Olimpico. Partita straordinaria della banda di De Rossi. El Shaarawy copre le due fasi in maniera perfet ...eurosport

Roma-Brighton 4-0: De Rossi asfalta De Zerbi, trionfo giallorosso e qualificazione a un passo: EUROPA LEAGUE - Dopo aver eliminato ai rigori il Feyenoord ai playoff la Roma si trova di fronte i Seagulls agli ottavi: De Rossi sfida De Zerbi, tra le sue pri ...eurosport

Roma, De Rossi non si ferma più: è 4-0 col Brighton: Una Roma straripante umilia il Brighton di De Zerbi per 4-0 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai Quarti di Finale. Dopo un primo tempo divertentissimo, in cui le due squadre sono andate.firenzeviola