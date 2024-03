Roma Brighton 4-0 | i giallorossi calano il poker

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024)si sfidano per l’andata degli ottavi di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico, andrà in scena l’ottavo di finale di Europa League 2023/2024 tra. PRIMO TEMPO Una grandeall’Olimpico che sblocca il punteggio al 13? con Dybala, abile ad approfittare dell’assist di Paredes per mettere dentro in posizione regolare visto che Dunk lo teneva in gioco. Il raddoppio arriva al 44? su errore grave di Dunk che si fa saltare da Lukaku, bravo a tu per tu con Steele a tirare potente e preciso. SECONDO TEMPO Ripresa che segue il filone della prima frazione con il 3-0 che arriva al 64?: El Shaarawy raccoglie un pallone respinto dalla difesa, mette in mezzo dalla sinistra dove trova il tocco di Mancini in spaccata. Pochi minuti ...