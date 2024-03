Roma-Brighton 4-0 | De Zerbi crolla sotto i colpi di una Lupa perfetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024)7 marzo 2024 - Un trionfo di colore giallorosso. È questa la sintesidella sfida stupenda giocata dai capitolini contro ildi De. La squadra di De Rossi supera infatti per 4-0 la squadra inglese, segnando due gol per tempo e mettendo una seria ipoteca sul discorso passaggio del turno. Dybala apre le marcature e alla Joya seguono le reti di Lukaku, Mancini e Cristante. Ora si vola in Inghilterra, dove al Falmer Stadium si ripartirà dal quadruplo vantaggio capitolino made in. Primo tempo De Rossi conferma in toto le previsioni della vigilia, con Çelik e Spinazzola schierati come terzini al fianco della coppia Mancini e N'Dicka al centro del reparto arretrato. Confermato il centrocampo composto da Cristante, Paredes e Pellegrini alle spalle di Dybala, Lukaku ed El ...