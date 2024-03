Roma-Brighton 4-0 | Cristante | “Siamo stati bravi | partita interpretata bene”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) “, abbiamo interpretatolaentrati in campo con la testa giusta contro una squadra difficile da affrontare. L’abbiamo preparata in maniera perfetta ea mettere in pratica le cose che abbiamo provato. Grande prestazione”. A dirlo è il centrocampista della, Bryan, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 ottenuta contro il. “Non è finita, ma il risultato ci aiuta in vista del ritorno – ammette – C’è sempre da migliorare, ma stiamo facendo un bel percorso crescendodopo. Il mister ha toccato i punti giusti della squadra. Giocare qui all’Olimpico ...