Roma a valanga sul Brighton di De Zerbi | 4-0 e qualificazione ipotecata

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laha ipotecato il passaggio ai quarti di Europa League battendo 4-0 ildi Roberto Deall'Olimpico nella partita di andata degli ottavi. I giallorossi hanno dominato la gara andando a segno con Dybala al 13mo, Lukaku al 43mo, Mancini al 64mo e Cristante al 68mo. Giovedì prossimo il ritorno al Falmer Stadium di. Ma questi giallorossi fanno paura: la cura-De Rossi sta dando clamorosi risultati. E iltravolto lo dimostra. La squadra giallorossa prova subito a colpire con Big Rom che, su cross di Spinazzola, va alla conclusione e costringe Steele a rifugiarsi in corner. La replica degli inglesi non si fa attendere: al 7' Adingra va al tiro dopo una triangolazione con Buonanotte e, complice una deviazione di Ndicka, colpisce un clamoroso palo. La partita resta molto ...

Immobile riflette sul futuro: “La Lazio è la mia vita, ma…”: Ma ciò che trova inaccettabile il capitano biancoceleste è la valanga di commenti pesanti che ha ricevuto nelle ultime ore. "Sei finito", uno dei più struggenti, per uno che ha messo a segno 206 gol ...lalaziosiamonoi

Otto marzo, ecco il video di Aeroporti di Roma per celebrare la giornata delle donne: (Agenzia Vista) "Women's Day. One Day. Everyday" questo lo slogan scelto da Aeroporti di Roma per celebrare le donne non solo l'otto marzo ma tutti ...stream24.ilsole24ore

Roma, tifosi inglesi e scozzesi in piazza Campo de' Fiori: (LaPresse) Roma accoglie i tifosi inglesi e scozzesi in vista del match di calcio di Europa League e di quello di rugby del Sei Nazioni. I ...stream24.ilsole24ore