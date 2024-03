Roma | 15 arresti per spaccio di droga | smantellate le piazze del Centro Storico e la periferia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nuova operazione antinel territorio di: tra ile la Garbatella, Carabinieri arrestano 15 spacciatori. Carabinieri arrestano due pusher neldi– Ilcorrieredellacitta.comNuova operazione antidei Carabinieri a, in un blitz che ha portato altri 15 arresto all’interno delledicapitoline. I militari dell’Arma sono intervenuti a seguito delle segnalazioni pervenute dai residentini, che in più occasioni evidenziavano la presenza di spacciatori sotto i loro balconi a tutte le ore del giorno. Testimonianze che, dopo un’attenta indagine, hanno portato all’arresto di noti spacciatori sulla piazza ...

