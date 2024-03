Rodolfo Laganà | chi sono la moglie e il figlio e cosa fanno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha sposato lae fotografa Gloria Fegiz nel 1992, con la quale ha avuto undi nome Filippo arrivato due anni dopo. Oggi l’attore sarà ospite a La Volta Buona, in onda a partire dalle 14.00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Roma nel 1957 da madre abruzzese e padre calabrese inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Debutta sul grande schermo nel 1983 con il film di Lina Wertmuller, Scherzo Del Destino In Agguato Dietro L’Angolo Come Un Brigante Da Strada: due anni dopo arriva in tv con Sogni e Bisogni di Sergio Citti. Molto attivo anche a teatro dove calca il palco per la prima volta con Rinaldo In Campo di Garinei e Giovannini. La prima ...