Roberto Vecchioni accusa il figlio di La Russa | “Geronimo rubò a casa mia” E lui lo querela

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mercoledì 6 marzosi è presentato spontaneamente in Procura a Firenze per essere ascoltato dai magistrati dopo essere stato oggetto di unaper diffamazione sporta daLamaggiore del presidente del Senato Ignazio. Il cantautore ci ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni che aveva rilasciato la scorsa estate, durante il festival La Gaberiana a Firenze. In quell’occasione avevatodi aver rubato insua quando vi era stato ospite insieme ad un gruppo di giovani amici. Accuse che gli sono costate appunto una.Leggi anche:ricorda ilArrigo: “È ...

Milano, 4 mar. (askanews) – Esce mercoledì 6 marzo sulle piattaforme digitali, per Artist First e DM Produzioni, la versione di “Sogna , ragazzo sogna” ... (ildenaro)

Roberto Vecchioni in procura: «Geronimo rubò a casa mia», e il figlio di Ignazio La Russa lo querela: Roberto Vecchioni si è presentato mercoledì in Procura a Firenze per essere ascoltato in seguito a una querela per diffamazione sporta da Geronimo La Russa, figlio maggiore ...leggo

Roberto Vecchioni in procura dopo una denuncia per diffamazione: Querelato da Geronimo La Russa per diffamazione, ieri Roberto Vecchioni si è presentato negli uffici della Procura di Firenze. A riportare la notizia è il Tirreno. Il caso riguarda alcune ...firenzetoday

Roberto Vecchioni in procura dopo la denuncia per diffamazione: Querelato da Geronimo La Russa per diffamazione, ieri Roberto Vecchioni si è presentato negli uffici della Procura di Firenze. A riportare la notizia è il Tirreno. Il caso riguarda alcune ...firenzetoday