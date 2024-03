Rlc Sistemi chiude male Ma la sconfitta è indolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sicon unala prima fase di serie B regionale per la Rlc. Prato scende a Piombino con sole otto giocatrici effettive, causa l’indisponibilità di Mandroni e Vannucchi, e viene battuta per 71-60 da Golfo Piombino. Un ko, dato che le pratesi erano già certe del matematico sesto posto e della possibilità di giocarsi i play off a fine stagione. L’avvio di gara è a firma pratese, ma al 7’ le padrone di casa mettono la testa avanti e chiudono il quarto sul 18-9. Un gap che la Rlctenterà di colmare in pratica per tutto il resto della partita, senza riuscirci. Nel secondo quarto la musica non cambia, anche se la partita si fa più equilibrata e si va al riposo lungo con Piombino avanti 37-26. Al rientro in campo dagli spogliatoi la gara prosegue fra break e contro ...