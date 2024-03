Risultati Champions League | il City ai quarti | il tabellone degli ottavi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono iniziate le partite di ritornodi finale di. E’ finita l’avventura della Lazio di Maurizio Sarri, sconfitta 3-0 dal Bayern Monaco dopo l’1-0 dell’andata. Il grande protagonista è stato Harry Kane, autore di una doppietta fantastica. Il gol del momentaneo 2-0 è stato siglato da Muller. Nell’altra partita colpo in trasferta del Psg contro il Real Sociedad (dopo il 2-0 dell’andata). Doppietta fantastica di Mbappé, per i padroni di casa inutile il gol di Merino nel finale. Questa sera il Manchestersi è confermato, vincendo per 3-1 sull’FC Copenhagen e, dunque, staccando il pass per idi finale: decisivi i gol di Akanji, Alvarez e Haaland. Festeggia anche il Real Madrid, che passa il turno grazie al pareggio per 1-1 di oggi col Lipsia Il ...