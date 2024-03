Rissa tra consiglieri | Stai zitta! | e gli spengono il microfono

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giulio D'Imperio, consigliere comunale di maggioranza appartenente alla lista civica Demos, ha zittito la sua collega Nadia D'Introno, capogruppo del Partito democratico. E' successo a Corato, in provincia di Bari, durante il Consiglio comunale di mercoledì 5 marzo. "", ha detto D'Imperio, secco e a voce alta. Subito è stato interrotto dalla presidente Valeria Mazzone che gli ha tolto la parola: "No, le spengo il, c'è un rispetto,no. Ha concluso il suo intervento".

