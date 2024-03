(Di giovedì 7 marzo 2024) Il presidente francese avrebbe disposto la riduzione del numero di spettatori alla cerimonia di apertura per timore di attacchi terroristici

L'incontro di Conference League in programma allo stadio Franchi si giocherà probabilmente a porte chiuse (ilgiornale)

Rischio attentati islamisti alle Olimpiadi: è allarme a Parigi: Il presidente francese avrebbe disposto la riduzione del numero di spettatori alla cerimonia di apertura per timore di attacchi terroristici ...ilgiornale

attentati incendiari ed estorsioni nel tarantino: 6 arresti: Gli arrestati avrebbero incendiato 5 autovetture nei comuni di Massafra, Mottola e Palagianello tra l’ottobre del 2021 ed il maggio del 2022 ...pugliain

Emergenza dengue: quali sono i Paesi più a Rischio e cosa sta facendo l’Italia contro questa malattia trasmessa dalle zanzare: La diffusione della dengue oggi è sempre più sotto l'occhio attento di scienziati e istituzioni. Non significa che siamo in una situazione di pericolo imminente ma che non va sottovalutato (più) nulla ...ohga