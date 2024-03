Riprende al teatro Papini la rassegna Metamorfosi | la grande letteratura si fa teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 – Nell’ambito del lavoro intrapreso sul territorio della Valtiberina Toscana, Laboratori Permanenti prosegue anche nel 2024 la collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano dove, per il terzo anno consecutivo, propone unateatrale pensata in armonia con l’attitudine della città e dei suoi abitanti. Gli spettacoli offerti hanno tutti come fulcro il libro, le grandi storie, latrasposta a, perché è lache ci consegna la mappa dei sentimenti, che ce li fa riconoscere e nominare, e dunque ancor più forte ilche a essa si ispira. Saranno tre gli appuntamenti per il mese di marzo all’interno della– La...