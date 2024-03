“Riporta la Magia nella tua Vita” | l’affascinante e utile planner di Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) “latua. Il tuoper il benessere” diè unmotivazionale che attira di primo impatto per la bellissima veste grafica, e per le illustrazioni a colori ad opera di ChusMorenoStudio. Sicuramente anche l’occhio vuole la sua parte: quando si decide di iniziare a tracciare le proprie abitudini, è bene che l’agenda ispiri sentimenti positivi e che invogli a continuare nell’annotazione delle proprie giornate; in questoè soddisfatta ogni esigenza, ed è dedicato ampio spazio alla pianificazione dei cambiamenti che, anche grazie ad esso, si potranno effettuare nel corso dell’anno. Le autrici propongono un ...