Rioni al setaccio a Nord di Napoli | duro colpo al traffico di armi in mano alla criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione a largo raggio nell’areadiper i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Decine i militari impiegati nella notte che hanno setacciato diverse località con lo scopo di scovare e trovarepotenzialmente utilizzate d. Si parte da Sant’Anastasia dove i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne incensurato del posto. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno trovato una chiave “sospetta”. Setacciate le diverse porte delle cantine avviene il rinvenimento. Nel locale, in una busta in plastica, era custodito un fucile semiautomatico calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa perfettamente funzionante. Nelle ...