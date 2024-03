Rione Sanità | sorpreso con la droga in casa | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)con lain. La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo neldove hanno rinvenuto due confezioni sottovuoto contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 164 grammi. Per tali motivi, l’indagato, il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.