Riesci a identificare questo strano strumento che ha lasciato perplesso internet?

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 7 marzo 2024) La storia dell’umanità è stata a lungo conservata dagli scriba. Oggi infatti è difficile immaginare che opere antiche come la Bibbia o la Divina Commedia siano state scritte a mano su papiro o pergamena. Da allora, la tecnologia ha completamente trasformato il nostro modo di comunicare. Con questa meraviglia meccanica che funge da ponte tra la scrittura a mano e i tasti di un computer. Mentre alcuni utenti online non riescono a“tuffo nel passato”, altri sono pieni di nostalgia. Sapete di cosa si tratta? Continuate a leggere per saperne di più suoggetto! Prima che esistessero i computer o le tastiere touch, vivevamo in un’epoca in cui “cancellare” richiedeva un’azione molto più complessa della pressione di un tasto. Per noi c’era l’umile macchina da scrivere, che si basava su tasti fisici che ...