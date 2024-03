Ridurre per sempre il colesterolo | in futuro lo faremo con l'”editing epigenomico”

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ulteriore passo avanti nella lotta al. Uno studio tutto italiano, realizzato dai ricercatori dell‘Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) di Milano, ha scoperto come ridurlo senza alterare il Dna. Un’innovazione, per ora sperimentata su animali, che si basa sul “spegnimento” di un gene chiave, noto come PCSK9, capace di influenzare i livelli dinel sangue. Ipertensione arteriosa: cos’è e cosa fare se si scopre di averla ...