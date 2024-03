Richiedenti asilo da accogliere. La Prefettura cerca strutture. Servono novantacinque posti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Poco meno di un centinaio dilettosi per l’accoglienza di cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale. L’avviso pubblico è stato reso noto in questi giorni dalladi Lodi che ha messo nero su bianco le condizioni rivolte ai possibili gestori di centri di accoglienza che si renderanno disponibili. Gli operatori economici potranno presentare la propria manifestazione d’interesse in modo da poter partecipare alla procedura negoziata: la domanda dovrà pervenire entro mercoledì 20 marzo prossimo alle 12 in modo che tutto sia pronto per l’accoglienza dei cittadini stranieri presumibilmente dalla fine di aprile prossimo. Il periodo di permanenza è stato fissato in sei mesi con la possibilità però di rinnovare il soggiorno. In totale dunque si richiedono 95, 50 distribuiti in ...