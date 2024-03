Ricercato Internazionale Arrestato nel Pescarese | Identificato dalle Impronte Digitali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

Pescara - Un uomo egiziano di 65 anni è stato individuato enella provincia di Pescara, dove si era rifugiato dopo essere stato oggetto di un mandato di arresto emessoautorità giudiziarie croate. Il mandato era stato emesso per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina "per profitto". Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno portato all'identificazione dell'uomo, che risulta domiciliato in Italia da diversi anni. Gli accertamenti dellehanno confermato la sua identità, consentendo così il suo arresto. Attualmente, l'uomo è detenuto presso la casa circondariale di San Donato in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria competente.