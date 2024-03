Ricercato in Turchia | rintracciato in un hotel di Como | l’uomo sarà estradato

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 - Nella tarda sera di ieri le pattuglie della Squadra Volanti della Questura sono state inviate in una struttura ricettiva nella zona di viale Geno dove la centrale operativa, elaborando i dati delle comunicazioni degli alloggiati che ogni giorno vengono trasmessi in Questura da, alberghi e case vacanze della città, aveva individuato un cittadino turco di 54 anni, residente nel modenese.risultavadall’Interpol per reati di truffa, colpito da un provvedimento di arresto emesso dalle autorità turche. Gli agenti lo hannonella sua camera e, dopo averlo identificato, lo hanno portato negli uffici, per procedere con un ulteriore riscontro attraverso il Scip, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Al termine del quale è stato ...

