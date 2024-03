Riassunto | CSG presenta il rapporto 2024 sullo stato dell’esperienza cliente; piccoli semplici momenti conquistano il pubblico rispetto a percorsi spettacolari

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 7 marzo 2024) La ricerca prepara il terreno per la nuova stagione della CX, in cui l’offerta e la misurazione del valore sono al centro dell’attenzione e l’intelligenza digitale riveste un ruolo da protagonista. DENVER–(BUSINESS WIRE)– Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Julia DakhliaRelazioni pubbliche+1 (402) [email protected] John ReaRelazioni con gli investitori+1 (210) [email protected] seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .