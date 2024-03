Rho | inaugurato il Textile Hub | è l’impianto di recupero tessile più grande del Nord Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Rho (Milano), 7 marzo 2024 – È il piùimpianto didel, ilHubquesta mattina a Rho dalla cooperativa Vesti Solidale. Con un investimento di 8 milioni di euro e una superficie di 12.000 mq ha una capacità di trattamento fino a 20.000 tonnellate di rifiuti tessili all'anno. Si tratta della prima filiera interamente cooperativa per la selezione, il, il riciclo di capi usati e tessuti pre e post-consumer. L'hub, che sorge in via Moscova in un'area acquistata dalla stessa cooperativa, è già operativo da qualche giorno e a pieno regime occuperà 40 lavoratori. L’impegno di Vesti Solidale Vesti Solidale è uno dei player più importanti nel campo deldel second hand e ...