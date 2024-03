Retex | ' l' impegno etico guida le scelte dei consumatori'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per oltre la metà deil'sul pianodelle aziende, se concreto, influisce sulla decisione d'acquisto finale. A confermarlo la ricerca "The Good, The Trend & The Brand" realizzata dae Connexia, in collaborazione le società di consulenza TrendWatching e Brand Finance, giunta alla seconda edizione e presentata oggi a Milano. La ricerca, che ha coinvolto oltre 1000 utenti, ha voluto indagare la correlazione tra set valoriali e performance, anche economiche, dei brand, chiedendo direttamente aiquali brand rappresentano al meglio i trend valoriali predominanti nell'attuale contesto storico. In particolare, i tre macro-trend analizzati sono stati i temi come sostenibilità, cambiamento climatico e attenzione all'ambiente; quello correlato alla vicinanza tra il ...