Rendere la protezione solare un gesto nazionalpopolare | proprio come il calcio | è il sogno di una realtà cosmetica italo-spagnola che | per diffondere la cultura della fotoprotezione | punta sui calciatori e le calciatrici del Real Madrid

(Di giovedì 7 marzo 2024) Cosa ci fa una beauty editor allo stadio? Al Bernabeu, per la precisione, gioiello di architettura e tempio dello sport mondiale a? Parla di prodotti solari, e di quanto sarebbe importante che tutti, o almeno un numero minimo di persone moltiplicabile per quelle presenti sugli spalti, prendesse consapevolezza dell’importanza di proteggersi dal sole, sempre. Ecco perché Heliocare, brand di fotodermatologica del gruppo Cantabria Labs, ha stretto per il terzo anno una partnership di bellezza, o meglio di sensibilizzazione in tema di salutepelle, con il. L‘intera squadra, sia maschile che femminile, inedita testimonial corale di consapevolezza dermatologica. ...