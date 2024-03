Regno Unito | per i tories una finanziaria di regali elettorali I conti con il deficit? Li farà il prossimo governo probabilmente laburista

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’economia in recessione e il partito a picco nei consensi mentre il Paese è ad un passo dalle elezioni. Una situazione esasperante per il Ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt con la sua fatidicadi primavera che alla fine lascia i britannici sospesi tra la padella di tagli ai contributi fiscali (ma non alle tasse), e la brace di misure che stentano a calmare i venti dell’inflazione. In quello che è stato il discorso di presentazione dell’ultimaTory prima delle elezioni, Hunt si è giocato il tutto per tutto, cercando di infarcire le promesse economiche al suo popolo con numeri ad effetto: la crescita economica che, dopo la stagnazione e recessione degli ultimi mesi, quest’anno arriverà allo 0,8%, e la correzione sull’aumento del debito pubblico che invece di salire al 100% si limiterà al 94,3% nel 2028-2029. Dati che ...

Whirlpool-Arcelik: via libera nel Regno Unito alla nascita di Beko Europe: Il gruppo turco avrà una quota del 75% e la multinazionale americana il 25%. Nelle Marche coinvolti circa 1.500 i lavoratori coinvolti, su 4.600 circa in tutta Italia ...rainews

Rifiuti, per carta e cartone più riciclo aggiungerebbe materiale per 1 miliardo di euro al 2030: Questo Paese ha comunque un tasso di riciclo superiore alla media, pari all’84%, migliore di altri grandi produttori come Francia (82%), Regno Unito (74%) e Spagna (72%). Per accrescere i tassi di ...adnkronos