(Di giovedì 7 marzo 2024) In una lunga intervista con.it, il leader del Movimento Cinque Stelle,, fa un bilancio della campagna per le elezioni- dove secondo lui stanno pesando "lee i" del governo- e spiega il suo punto di vista su importanti questioni internazionali, dalla guerra in Ucraina alla drammatica situazione a Gaza.

Siracusa, decreto “salva Isab”: i sindaci della zona industriale a confronto con la Regione: È stato convocata per martedì 12 marzo alle 17 dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani la riunione per le attività di coordinamento in merito al Decreto ministeriale 12 settembre 2023 – ...siracusanews

Regionali, Giuseppe Conte a Fanpage.it: “Da Meloni giravolte e tradimenti, ha illuso gli italiani”: In una lunga intervista con Fanpage.it, il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, fa un bilancio della campagna per le elezioni Regionali ...fanpage

Ciclo di incontri sullo sport al Cvs, apre Sabrina Seminatore: Non solo Vela, Parola agli sportivi è il nuovo talk ideato e organizzato dal Circolo Velico Sferracavallo che inaugura stasera, Giovedì 6 Marzo, alle 20 presso la sede del Circolo in via Plauto 27. (A ...ansa