Reggiolo | cade in azienda e finisce in ospedale

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Reggio Emilia), 7 marzo 2024 - Ancora un intervento di soccorso per un infortunio sul lavoro sul territorio reggiano. E’ accaduto poco dopo le cinque di stamattina in un’casearia di via Cattanea a, dove un uomo è scivolato da un’asse, finendo nel sottostante canaletto di scolo. Per fortuna l’altezza era limitata, con il ferito che ha riportato traumi ortopedici giudicati di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce rossa di, con la centrale operativa del 118 che ha mobilitato pure il personale dell’autoinfermieristica e dell’automedica. Dopo le prime cure, l’infortunato è stato accompagnato al pronto soccorso dell’di Guastalla, per completare gli accertamenti. Ai soccorritori è apparso dolorante ma ...