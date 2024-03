Reggio Emilia | si presenta a casa dell’amico con un machete per un «chiarimento» | denunciato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un uomo di 42 anni a Novellara in provincia disi èto adi un amico 40enne armato di un. L’uomo ha chiesto alla mogliedi farlo scendere per parlare con lui, che però era assente. Non avendo ricevuto risposta, alla fine si è allontanato. Ma la donna ha visto dalle telecamere dell’abitazione che era armato. Ha quindi chiamato il marito, che ha contattato i carabinieri. Il 42enne è stato fermato in auto con il. «Lo uso per tagliare l’erba», si è giustificato. È statoper minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Al vaglio dei militari il motivo del «» chiesto dall’uomo. Leggi anche: Ucraina, Macron chiede un «salto strategico». «È la nostra guerra o ...

