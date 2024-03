Real Madrid-Lipsia 1-1 | spagnoli ai quarti

Leggi tutta la notizia su iltempo

Pareggio per 1-1 che vale idi Champions League aldi Carlo Ancelotti, che al termine di una partita sofferta e giocata non con il suo miglior rendimento stagionale elimina ildi Marco Rose e stacca il pass qualificazione. I gol, tutti nel secondo tempo, di Vinicius per i blancos e Orban per il, che nulla ha potuto in virtù del risultato della gara d'andata decisa dalla rete di Brahim Diaz. Partono bene i tedeschi, che sfrutta undifensivamente non ben piazzato e al 16? tenta la conclusione con Openda, bravo ad accentrarsi dalla sinistra e concludere a giro ma senza trovare lo specchio della porta. L'undici di Ancelotti mantiene un atteggiamento passivo e un giro palla lento, ...