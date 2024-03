Real Madrid | Ancelotti | «Fisco? Multa già pagata | sono innocente»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole di Carlo, allenatore del, dopo la qualificazione ai quarti di Champions League. I dettagli Carlo, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno contro il Lipsia. PARTITA – «È stata una partita giocata male, con poca intensità e poca attenzione. L’aspetto psicologico ha fatto la differenza, ci ha condizionato molto. Abbiamo giocato contro un avversario di qualità e che non aveva nulla da perdere, mentre noi siamo stati frenati e abbiamo sofferto. Ma l’importante era arrivare ai quarti di finale. Avremmo voluto pressare di più e invece abbiamo difeso troppo basso. Abbiamo avuto poca verticalità, è stata una brutta serata e mi sembra evidente. Dobbiamo fare mea culpa. Ma a volte in una sfida di Champions ...

