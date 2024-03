Real Madrid | Ancelotti | “Brutta partita | abbiamo giocato col freno tirato”

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Laè stata, giocata male, con poca intensità, con preoccupazione. L’aspetto psicologico ha condizionato molto la nostracontro un avversario che ha qualità, che hasenza nulla da perdere e noi con ildall’inizio alla fine,sofferto ma l’importante era arrivare ai quarti e ci siamo”, così Carloai microfoni di Movistar alla fine di-Lipsia, ritorno degli ottavi di Champions League finito in pareggio. L’1 a 1 ha però consentito ai Blancos di passare il turno e accedere ai quarti di finale.ha poi parlato dei cambi effettuati durante il match: “L’idea era pressare di più, con mezzi energetici, ma ...

