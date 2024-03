Real Madrid ai quarti di Champions League | ma fischiato dal Bernabeu | la ricostruzione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ilconta appena due sconfitte in tutte le competizioni in una stagione fin qui pressoché impeccabile: solo l'eliminazione...

Il Real Madrid pareggia 1-1 in casa contro il Lipsia e si qualifica ai quarti di finale di UEFA Champions League così come il Manchester City, ma che fatica ... (inter-news)

IL DATO - Real Madrid, Bellingham è il terzo giocatore più giovane di sempre ad aver segnato o fatto assist in sei match di Champions: Bellingham non smette di stupire. Come riporta OPTA: "6 - A 20 anni e 251 giorni, Jude Bellingham è il terzo giocatore più giovane di sempre ad aver segnato o fornito un assist in sei presenze consecu ...napolimagazine