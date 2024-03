Rdc | Conte ci riprova proponendo il sussidio regionale Ma il primo no arriva proprio da Todde

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 7 marzo 2024) Reddito di cittadinanza:a istituirloalle Regioni di istituire un. Ma ilnoda Alessandra. Alessandra, presidente neoeletta della Regione Sardegna, ha detto no al suo stesso leader alla proposta di istituire il redditodi cittadinanza. Ha spiegato al capo del suo partito, il Movimento 5 Stelle, che dal 2017 i cittadini in difficoltà possono accedere al S’agiudu Torrau, ovvero l’Aiuto restituito. Si tratta di unmensile limitato che va dai 200 ai 500 euro, in cambio da parte di chi ne beneficia, della partecipazione a un percorso di reinserimento sociale. (Ansa Foto) – notizie.comRdc, ...