Rasgamènt de la ègia | al rogo “la cattiva educazione patriarcale”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bergamo. La sera di venerdì 9 marzo in piazza Matteotti, a Bergamo, si terrà il tradizionale “de la”, uno dei momenti clou della Mezza Quaresima di Bergamo. Anche quest’anno il Ducato di Piazza Pontida propone un ricco programma di appuntamenti per l’occasione. Per quanto riguarda la giornata di sabato 9 marzo alle 15,30 dalla piazza del Santuario di Borgo Santa Caterina prenderà il via la “Parata della Gioia” che vedrà impegnati, oltre ai gruppi folkloristici orobici, anche i gruppi ospiti “Mammuthones” di Mamoiada (Nu), “Monte Pàtulo” di Sant’Angelo Romano (Roma) e “Associazione Folklorica Norbensis” di Norma (Lt). L’allegra parata dopo aver sostato all’interno del Parco Suardi davanti alla stele dei tre poeti borghigiani Renzo Avogadri, Giuseppe Mazza e Angelo Pedrali, raggiungerà Piazza Matteotti dove darà vita a uno spettacolo ...