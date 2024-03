4.41 Le forze Usa hanno effettuato attacchi aerei contro 5 missili nello Yemen, il giorno dopo alcuni raid condotti con il Regno Unito come rappresaglia per ... (televideo.rai)

Cresce la tensione al confine tra Israele e Libano , un’ulteriore svolta nell’escalation della guerra regionale in Medio Oriente . Le forze di difesa ... (open.online)

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani «in seguito a un bombardamento sionista», rendendo noti per ora i nomi di 3 dei 7: Haim ... (ilsole24ore)

La tv degli Houthi , Al Masirah, ha riferito che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno lanciato due attacchi aerei contro l'aeroporto di Hodeida, in Yemen, senza ... (quotidiano)

Raid aerei di Usa e Uk in Yemen dopo 3 morti in attacco Houthi a nave nel Mar Rosso: “Li puniremo”: Nelle scorse ore aerei militari di Stati Uniti e Regno Unito hanno sferrato un doppio attacco su postazioni Houthi in Yemen bombardando due volte l'aeroporto ...fanpage

Missili russi su Odessa. Zelensky sfugge al Raid. Illeso il premier greco: "Non conosco i dettagli – ha detto –, ma so che ci sono stati morti e feriti. Abbiamo sentito il suono delle sirene e quello dei Raid aerei e delle esplosioni molto vicino a noi". Nell’attacco cinque ...quotidiano

Mar Rosso: nave colpita, «tre morti e cinque feriti». «Raid aerei Usa-Gb sull'aeroporto di Hodeida»: Di Redazione Online Le notizie sul conflitto Israele-Hamas di giovedì 7 marzo, in diretta. Respinti 14 camion con cibo per Gaza • È il 151° giorno di guerra: oltre 30 mila persone uccise a Gaza e 71.5 ...informazione