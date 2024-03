Raid a Odessa | consiglie Kiev | “Non escluso che l’obiettivo del raid fosse Zelensky”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 marzo 2024 – Non si può escludere che l'attacco missilistico russo di ieri aavesse come obiettivo le delegazioni di Volodymyro del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Lo ha detto alla Cnn Ihor Zhovkva,re diplomatico senior ucraino, secondo quanto riportato dal Guardian. “Era davvero a meno di 500 metri da noi” e “non si può escludere chediretto alla delegazione del mio presidente o alla delegazione degli ospiti stranieri”, ha detto. "Noi non siamo intimiditi. Continueremo a restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario e resteremo uniti in questa determinazione", ha detto Mitsotakis, a margine del Congresso Ppe a Bucarest, commentando l'attacco russo.