Raia PD | “Da Regione importante sostegno ad imprenditoria femminile”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Con la Legge regionale 17 del 2021 per la promozione della parità retributiva tra i sessi, ildell’occupazione e dell’di qualità, abbiamo iniziato un percorso virtuoso nella nostrache ha consentito di mettere in campo importanti strumenti a favore del lavoro e dell’impresa. Questo percorso continua con ulteriori risorse pari a dieci milioni programmate dal governo regionale adella autolitàper incrementare la percentuale di occupazionee ridurre il divario occupazione e retributivo tra uomini e donne che penalizza queste ultime”. E’ quanto ha affermato la Vice presidente del Consiglio Regionale della ...

Il Consiglio regionale convocato per martedì 12 marzo: Loredana Raia, Carmela Fiola, Roberta Gaeta, Severino Nappi, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi; "Concorso per l'assegnazione di farmacie al privato esercizio in Regione Campania" ad iniziativa del ...ansa

In Veneto non si vede più la Rai: “Colpa delle montagne”. Interviene Zaia: “Guardare la Rai è un diritto”: La risposta dell'azienda arriva dopo il pressing della Lega: "La Rai ha il dovere di rimuovere il problema e garantire la ricezione del segnale a tutti" ...dire

Napoli – “L’Impresa è Donna”, l’iniziativa del Consiglio della Regione Campania: Il Consiglio Regionale Campano al fianco delle donne imprenditrici. In vista della Giornata Internazionale della Donna, nell’Aula Consiliare del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direziona ...videonola.tv