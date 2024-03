Rai | il 14 marzo su Rai1 un film tv per celebrare Alda Merini

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (askanews) – Con iltv “Folle d’amore”, in onda giovedì 14in prima serata su(una coproduzione Rai Fiction e Jean Vigo), “celebriamo una delle più grandi artiste del nostro Novecento, una delle più grandi poetesse”, scomparsa nel 2009. Così la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, nella conferenza stampa di presentazione del, questa mattina a Viale Mazzini. “– ha ricordato Ammirati – è stata una grande poetessa che ha cominciato giovanissima a scrivere. Ha incontrato i grandi, nel ’50 fu pubblicata da Spagnoletti, ha incontrato Quasimodo, Montale, ha chiacchierato con la Spaziani, una delle grandissime poetesse. Quindi era quasi un dovere per noi illuminare una grande artista, ma ...

A "Settegiorni" una puntata tutta al femminile: In occasione dell’8 marzo tutte e tre le edizioni del telegiornale di Rai Parlamento saranno dedicate alle tematiche della rappresentanza femminile nei ruoli apicali delle istituzioni e al gender gap ...rai

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Michelle Hunziker vince (ma non convince), secondo posto per Rai1. Sempre bene Federica Sciarelli: Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di mercoledì 6 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori ...ilmattino

“Propaganda Live”, venerdì 8 marzo alle 21.15 su La7: ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domani: ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 6 marzo 2024 Programmi tv / "Stasera c'è Cattelan... su Rai 2", alle 23.55 su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di mercoledì 6 marzo ...globalist