RAI E L’OFFERTA AD AMADEUS | “SANREMO FINO AL 2026” LUI FA CHIAREZZA DA FIORELLO

(Di giovedì 7 marzo 2024) In Rai è iniziata ufficialmente la trattativa per il rinnovo del contratto di, l’attuale re della televisione italiana. Ogni sera Affari Tuoi registra ascolti che non si vedevano da tempo nell’access di Rai1 e per ritrovarli in altri luoghi bisogna tornare indietro di almeno dieci anni. E il Festival diha fatto il miglior ascolto addirittura dal 1995, l’era di Pippo Baudo di cui Ama ne è l’unico erede come sovrano del Teatro Ariston. Ed è proprio la kermesse musicale più seguita e amata in Italia, una manifestazione che non ha eguali al mondo, al centro del rinnovo del contratto con la Rai. L’ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, che dopo le Europee dovrebbe diventare amministratore delegato (e sbloccare la trattativa con Barbara d’Urso, dicono i più informati), hanno messo nero su bianco la proposta. Come ...